В центре Бишкека на пешеходном переходе сбили двоих человек — очевидец

27 апреля 2017, 17:05 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В Бишкеке по улице Абдрахманова (возле пересечения с проспектом Чуй) произошел наезд на двух мужчин, сообщили очевидцы события корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

По информации очевидцев, за рулем малолитражной машины неустановленной марки была женщина.

"Наезд совершен на пешеходном переходе. Один мужчина отлетел примерно на пять метров, второй, видимо, отделался ушибами, так как поднялся самостоятельно. В это время недалеко от места происшествия несли службу сотрудники патрульной милиции", - рассказал один из очевидцев.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. На место выехала бригада скорой помощи. Водитель с места происшествия не скрывался.

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