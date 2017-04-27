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Кыргызстанец подозревается в изнасиловании женщины в подмосковье

Источник:
http://knews.kg/2017/04/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422988-ru.html

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27 апреля 2017, 16:44       Комментарии

Гражданин Кыргызстана подозревается в изнасиловании 36-летней женщины в подмосковном Видном. Об этом сообщает телеканал "360".
Известно, что 20-летний подозреваемый проживает в Московской области без регистрации.
"26 апреля в 01:21 в полицию обратилась безработная женщина. Она сообщила, что в ночь с 25 на 26 апреля ее изнасиловали в квартире в подмосковном Видном", — сообщил источник телеканала.
Преступление совершено в квартире, которую снимает молодой человек. Милиционеры возбудили уголовное дело по факту, подозреваемый задержан.

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