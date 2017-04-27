Кыргызстанец подозревается в изнасиловании женщины в подмосковье

27 апреля 2017, 16:44 Комментарии

Гражданин Кыргызстана подозревается в изнасиловании 36-летней женщины в подмосковном Видном. Об этом сообщает телеканал "360".

Известно, что 20-летний подозреваемый проживает в Московской области без регистрации.

"26 апреля в 01:21 в полицию обратилась безработная женщина. Она сообщила, что в ночь с 25 на 26 апреля ее изнасиловали в квартире в подмосковном Видном", — сообщил источник телеканала.

Преступление совершено в квартире, которую снимает молодой человек. Милиционеры возбудили уголовное дело по факту, подозреваемый задержан.