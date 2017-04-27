Безработица – серьезная проблема Кыргызстана

27 апреля 2017, 17:07 Комментарии

Кыргызстанцы считают самой большой проблемой страны – безработицу. По край не мере так ответили 52% респондентов, принявших участие в страновом социологическом исследовании Baltic Surveys/The Gallup Organization, которое проводилось по заказу IRI в Кыргызстане.

По данным Минсоцразвития, за 2016 год безработных в республике порядка 201 тыс., или 8% от всего экономически активного населения. Из них на учете по безработице в службе занятости стоят только 86,9 тыс. человек.

Интересно, меньше всего кыргызстанцев, согласно исследованию, беспокоят: нестабильность, неразвитое сельское хозяйство, проблемы на границах и отсутствие производства(фабрик) в стране. Данные трудности выделили менее 4% опрошенных.

Если ограничиваться проблемами в рамках села, города, то тут основными кыргызстанцы назвали: плохие дороги – 45%, нехватка питьевой воды – 33%, нет работы – 24%, не хватает детских садов – 10% и грязный город/село – 7%. Остальные недостатки отметили 5% и менее респондентов.

При этом кыргызстанцы отмечают, что за последние 12 месяцев экономическая ситуация в республики улучшилась, так считают 44% опрошенных, не заметили явных перемен –37% , а 15% и вовсе отметили ухудшение. Отметим, за пять лет с февраля 2013 года по март 2017 года число граждан, которые отмечают позитивные тенденции в экономике, выросло вдвое (с 22%).

Часть респондентов заявила, что финансовое положение их семьи также улучшилось. Позитивные изменения отметили 40% опрошенных граждан. Этот показатель улучшился с февраля 2013 года на 9 пунктов (31%).

Большинство граждан Кыргызстана позитивно настроено, 44% считают, что в будущем году экономическая ситуация в стране улучшится.

В целом граждане (65% интервьюируемых) считают, что Кыргызстан идет в правильном направлении. В тоже время выбирая между экономическим благосостоянием и демократией, большинство (68% опрошенных) предпочли демократии благосостояние и только 27% респондентов сказали, что демократия для них важнее.