"Мой бонус" от ОАО "РСК Банк" и "Red Рetroleum"

27 апреля 2017, 16:55 Комментарии

Оплати покупку любой картой ОАО "РСК Банк" в сети АЗС "Red Petroleum" на общую сумму не менее 3 000 сом в месяц и стань участником Акции "Мой бонус" совместно с сетью АЗС "Red Petroleum", которая будет проходить до 31 мая 2017 г.

Гарантированный бонус каждому участнику – 5% от потраченных средств.

Бонус зачисляется на карту участника Акции после подведения итогов.

Справочно: в декабре Банк и АЗС уже проводили Акцию "Новогодний бонус" и получили массу позитивных отзывов и пожеланий о продлении подобных мероприятий от своих клиентов.

Уважаемые клиенты!

Оплатить платежными картами Алай Кард, Элкарт, Visa, Master Card от ОАО "РСК Банк" Вы можете на следующих АЗС "Red Petroleum":

г. Бишкек:

<li>г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 627 А, АЗС-Бишкек;</li> <li>г. Бишкек, ул. Леваневского, 2, АЗС-Некрасова;</li> <li>г. Бишкек, мкр. "Джал", ул. Ахунбаева, 273, АЗС-Джал;</li> <li>г. Бишкек, ул. Каралаева, 3, АЗС-Набережная;</li> <li>г. Бишкек, ул. Шабдан Батыра, 4/2, АЗС-Алма-Атинская;</li> <li>г. Бишкек, ул. Горького/Ауэзова, АЗС-Тунгуч-2;</li> <li>г. Бишкек, ул. Ибраимова, 2, АЗС-Ибраимова;</li> <li>г. Бишкек ул. Элебесова 5, АЗС-КДС.</li> Чуйская область:

<li>с. Аламудун, ул. Алма-Атинская, Объездная дорога, АЗС-Объездная-1;</li> <li>с. Аламудун, Объездная дорога, б/н, АЗС-Объездная-2;</li> <li>с. Аламудун, Объездная дорога, б/н, АЗС-Объездная-3;</li> <li>с. Аламудун, ул. Алма-Атинская, б/н, АЗС-Алия;</li> <li>с. Ленинское, ул. Алматинская, б/н, АЗС-Ленинское;</li> <li>с. Лебединовка, пр. Победы, б/н, АЗС-Лебединовка;</li> <li>с. Кемин, трасса — Первомайская, АЗС-Кемин;</li> <li>с. Ново-Павловка, ул. Фрунзе, б/н, АЗС-Новопавловка;</li> <li>с. Романовка, ул. Фрунзе, б/н, АЗС-Романовка;</li> <li>с. Сокулук, ул. Фрунзе, 212 "Б", АЗС-Сокулук;</li> <li>с. Беловодское, ул. Фрунзе, 341, АЗС-Беловодское-1;</li> <li>с. Беловодское, ул. Фрунзе, б/н, АЗС-Беловодское-2;</li> <li>с. Беловодское, ул. Фрунзе, 69, АЗС-Беловодское-3;</li> <li>г. Кара-Балта, ул. Береговая, б/н, АЗС-Береке;</li> <li>г. Кара-Балта, ул. 8 Марта, б/н, АЗС-Кубат;</li> <li>с. Кок-Жар, ул. Алматинская / Куланова, АЗС-Кок-Жар-1;</li> <li>с. Беш-Кунгей, ул. Беш-Кунгейская, б/н, АЗС-Кок-Жар-2;</li> <li>с. Гавриловка, ул. Фрунзе, б/н;</li> <li>с. Буденовка, ул. Ленина, б/н;</li> <li>с. Александровка, ул. Фрунзе, б/н;</li> <li>с. Сосновка;</li> <li>с. Садовое, ул. Советская, б/н. АЗС Садовая 1;</li> <li>с. Садовое, ул. Советская. Садовое-2;</li> <li>с. Петропавловка, ул. Советская, 14. Полтавка (Багышан);</li> <li>с. Вознесеновка, ул. Центральная б/н;</li> г. Ош и Ошская область:

<li>г. Ош, ул. Монуева, 78, АЗС Ош-1;</li> <li>г. Ош, ул. Гагарина/Монуева, б/н, АЗС-Ош-2;</li> <li>г. Ош, ул. Алиева 143 А, АЗС-БС;</li> <li>г. Ош, ул. Г. Айтиева, б/н, АЗС-Черемушки;</li> <li>г. Ош, ул. Южная, б/н, АЗС-Южный;</li> <li>г. Ош, ул.Раззакова/Касымбекова, АЗС-ХБК;</li> <li>г. Ош, ул. Раззакова, 1 "А", АЗС-Нариман;</li> <li>г. Ош, ул.Раззакова 19, АЗС-Каныкей;</li> <li>с. Шарк, ул.Гульчинская б/н, АЗС-Мурдаш;</li> <li>с. Шарк, участок Ташлак, АЗС-Малбазар;</li> <li>с. Учар, АЗС-Артур;</li> <li>г. Ош, ул. Раззакова, б/н, АЗС-Нариман-2;</li> <li>с. Нариман, участок Джим, АЗС-Кабар-Ата;</li> <li>с. Кызыл-Кыштак, участок Кызыл-Кыштак, АЗС-Обл. ГАИ;</li> <li>г. Узген, ул. Манаса, б/н, АЗС Бакмал (Узген);</li> <li>г. Узген, ул. Манаса, б/н, АЗС Черемушки (Узген).</li> Иссык-Кульская область:

<li>Трасса Бишкек-Балыкчы, участок Кубакы, АЗС Куакы;</li> <li>г. Балыкчы, ул. Фрунзе, 4, АЗС Балыкчы-1;</li> <li>г. Балыкчы, АЗС Балыкчы-2;</li> <li>с. Бает, АЗС Бает;</li> <li>г. Чолпон-Ата, АЗС Чолпон-Ата;</li> <li>с. Чон Сары-Ой, АЗС Хутор;</li> <li>с. Бостери, АЗС Бостери;</li> <li>г. Каракол, ул. Карасаева – ул. Мусаева, АЗС Каракол-1;</li> <li>г. Каракол, ул. Кыдыр аке, АЗС Каракол-2;</li> <li>г. Каракол, ул. Кутманалиева-Токтогула, б/н, АЗС Каракол-3;</li> <li>г. Каракол, ул. Карасаева-Жусаева, б/н, АЗС Каракол-4;</li> <li>с. Тюп, выезд в сторону Бишкека, АЗС Тюп.</li> Нарынская область:

<li>г. Нарын, ул. Ленина, б/н;</li> <li>г. Нарын, ул. Шаркыратма, б/н.</li> С уважением, ОАО "РСК Банк".

Примечания:

— Сумма транзакций должна быть не менее 3 000 (три тысячи) сом за 1 (один) месяц

— Максимальная сумма бонуса на одного клиента – 12 500 сом.

— Информирование победителей производится до 20 числа каждого месяца.

— Все налоговые отчисления, связанные с выплатой бонуса берет на себя клиент – Победитель.