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Японские бизнесмены заинтересовались маршрутом поставки товаров через Казахстан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iaponskie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422985-ru.html

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Межправсовет разрешит "параллельный" импорт на отдельные виды товаров в ЕАЭС

27 апреля 2017, 16:39       Комментарии

"Kazinform": Возможности развития транзитных контейнерных перевозок из Японии в Европу через Казахстан обсудили на бизнес-семинаре в Токио, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В ходе мероприятия презентованы преимущества и возможности транспортно-логистического комплекса Казахстана. Участники семинара высоко оценили перспективы развития перевозок между Японией и Евразией. В частности, администрации порта Хаката (Япония), судоходной компании SITC International Holdings, специализированных японских исследовательских центров, "Японской морской газеты", логистических компаний рынка ДВА проявили большой интерес к возможностям маршрутов Нового Шелкового пути.
Участники семинара ознакомились с перспективными маршрутами Нового Шелкового пути, проходящего через порт Ляньюнган (Китай), логистическую инфраструктуру Казахстана, далее в Европу и в обратном направлении, с использованием регулярного контейнерного сервиса. Ключевым пунктом консолидации японских и корейских грузов на мультимодальном скоростном маршруте между торговым полюсом Евразии является казахстанско-китайский логистический терминал в порту Ляньюнган. Делегация "Қазақстан темір жолы" провела переговоры с мэрией города Фукуока и администрацией порта Хаката (Япония) по вопросам организации логистических цепочек поставок японских товаров на внешние рынки с использованием фидерных линий между портами Хаката и Ляньюнган.

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