Asia+: Летом по Душанбе начнут курсировать новые такси. Это будут JAC и Peugeot казахской сборки

27 апреля 2017, 16:50 Комментарии

Asia+: Водители трехсомоновых такси №3 и №8, потерявшие работу, могут вновь ее получить.

КИА и "Тойота" исчезнут с улиц города, а им на смену придут китайский кроссовер JAC и французский седан Peugeot казахской сборки.

Фото: Asia-Plus

Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" заявляет, что до июня нынешнего года на улицы столицы выпустит 120 новых легковых автомобилей марки JAC и Peugeot казахской сборки.

Как сообщил "АП" директор компании "Холдинг Азия Групп Таджикистан" Султон Камолов, таджикская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с казахстанской компанией Allur Group, в рамках которого в нашу страну будут поставлены 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США.

"В феврале нынешнего года президент страны Эмомали Рахмон во время встречи с активом города отметил о необходимости наведения порядка в пассажирском транспорте города и обновления таксомоторного парка Душанбе, - рассказал Камолов. – На этом собрании руководство компании обязалось в течение двух лет вывести на улицы столицы до 2 тысяч новых такси. Согласно данному обещанию, мы и подписали это соглашение с казахской компанией AllurGroup".

Глава "Холдинга Азия Групп Таджикистан" сообщил, что в настоящее время компания имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и "Тойота", которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу.

"В понедельник мы еще раз поедем в Казахстан, и обсудим все детали сделки, после чего можно определить, во сколько обойдется нам перевоз одной машины. Так или иначе, уже до июня мы привезем в Душанбе первые 120 автомобилей", - отметил он.

AllurGroup

По словам Камолова, остальные автомобили будут доставлены в Таджикистан в течение двух лет, и ими поэтапно будет заменен устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.

Он подчеркнул, что по согласованию с руководством города, водителей на новые такси будут выбирать на основании конкурса.

"В первую очередь, предпочтение будет отдано водителям такси, ранее работавшим на маршрутах №3 и №8 (трехсомоновые такси – прим. ред.)", - заверил глава "Холдинг Азия Групп Таджикистан" "Причем, на основании договоров, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет", - рассказал Камолов.

Напомним, на днях Казахстанская компания AllurGroup подписала меморандум о сотрудничестве с "Холдинг Азия Групп Таджикистан", в рамках которого будут поставлены в Душанбе 2000 автомобилей JAC и Peugeot. Общая стоимость контракта оценивается в 24 миллиона долларов США, сообщала пресс-служба казахстанской компании.

О компании ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан"

ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" начало свою деятельность в 2012 году под названием "Конт-групп Точикистон". Создание данного холдинга связывали с иранским миллиардером Бабаком Занджани, приговорённым у себя на родине к смертной казни за растрату.

Бобак Занджани на открытии Asian Express Terminal

GLOBAL LOOK press

В "Конт-групп Точикистон" входили "Asian Express Terminal", "Конт Банк", а также компании "Конт-Таъминот", "Конт-Турист", "Asian Express Airline" и "Конт-сохтмон".

Между тем, таджикские власти полностью отрицают факт, что иранский бизнесмен имеет какое-либо имущество в Таджикистане.

"Иранский миллиардер никогда не вкладывал в экономику нашей страны, а в открытии Asian Express Terminal в Душанбе он принимал участие только в качестве почетного гостя", - заявлял по этому поводу Кодир Косим, председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Иран обвиняет Занджани в растрате 2,5 млрд долларов государственных средств. Эту сумму он должен был перевести в иранскую казну после продажи иранской нефти в обход западным санкциям.

Пресс-служба президента РТ

Эмомали Рахмон на открытии Asian Express Terminal

Но предприниматель отрицал факт кражи денег и на суде заявлял, что перевел их через Национальный банк Таджикистана (НБТ). В качестве доказательства факта перевода средств он предоставил соответствующие платежные поручения, выданные НБТ.

В Таджикистане категорически опровергли совершение такой операции, а предоставленные бизнесменом документы назвали подделкой.