В центре Бишкека на пешеходе сбили двоих человек. От удара мужчины отлетели на пять метров (видео)

27 апреля 2017, 16:48 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке по улице Абдрахманова на пешеходе сбили двоих человек, они отлетели на пять метров.

Как рассказали очевидцы, женщина примерно 40 лет управляла автомашиной марки Ниссан и на пешеходном переходе сбила двух мужчин.

"Мужчины переходили дорогу прямо перед ними, когда их сбили. Они отлетели на 4-5 метров. Парня не сильно задели, а мужчина, примерно лет 50-55, видимо сильно пострадал. Он не поднимался. Мы так испугались", - рассказала свидетельница происшествия.

Скорая приехала и забрала обоих пострадавших.