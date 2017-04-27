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В центре Бишкека на пешеходе сбили двоих человек. От удара мужчины отлетели на пять метров (видео)

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tcentre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422982-ru.html

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27 апреля 2017, 16:48       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке по улице Абдрахманова на пешеходе сбили двоих человек, они отлетели на пять метров.
Как рассказали очевидцы, женщина примерно 40 лет управляла автомашиной марки Ниссан и на пешеходном переходе сбила двух мужчин.
"Мужчины переходили дорогу прямо перед ними, когда их сбили. Они отлетели на 4-5 метров. Парня не сильно задели, а мужчина, примерно лет 50-55, видимо сильно пострадал. Он не поднимался. Мы так испугались", - рассказала свидетельница происшествия.
Скорая приехала и забрала обоих пострадавших.

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