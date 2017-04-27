В столице Кыргызстана стартовал первый Бишкекский форум культур

27 апреля 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В Государственной резиденции "Ала-Арча" состоялось открытие первого Бишкекского форума культур, в котором приняли участие руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков, мэр города Бишкек Албек Ибраимов и гости, приехавшие из разных стран мира. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Мэр Бишкека поприветствовал всех участников форума и отметил, что Кыргызстан является активным участником многих международных культурных и фольклорных фестивалей.

"Дорогие гости! Сердечно приветствую вас сегодня на открытии Бишкекского форума культур, который проходит впервые в нашей стране! От чистого сердца желаю всем новых полезных знакомств, интересных проектов, замечательного настроения! Пусть приятные воспоминания о мероприятии оставят только положительные эмоции!" - сказал мэр.

Для гостей была показана презентация Всемирных игр кочевников, рассказано о деятельности CIOFF и Дельфийских играх. Во время мероприятия также было предложено провести первые молодежные Дельфийские игры в Бишкеке.

По окончанию официальной части члены форума начали знакомство с культурами разных стран и рассказывать о своих обычаях и традициях.

Форум будет проходить в столице с 27 апреля по 2 мая 2017 года. В нем примут участие представители 24 стран мира и около 60 человек - Российская Федерация, Казахстан, Армения, Азербайджан, Украина, Словакия, Италия, Австрия, Молдова, Китай, Таити, Тайвань, Малайзия, Королевство Марокко, Кипр, Турция, Индия, Индонезия, Словения, Корея, Таиланд, южно-африканская республика.

Данное мероприятие направлено на презентацию кыргызской культуры в рамках официальных международных организаций и национальных культур мира. Главной же задачей проведения мероприятия является организация культурного диалога стран пяти континентов, создание механизмов сохранения, взаимного обогащения, сближения и развития уникальных культур разных народов и цивилизаций.

В мероприятии принимают участие представители Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международного Дельфийского комитета, Ассоциации Марокканских фестивалей, Международной организации тюркской культуры, Ассоциации спорта и культуры город Гвалиор, международного детского фестиваля города Кожаель.

В рамках Форума пройдут мероприятия, посвященные юбилейным датам, таким как Кыргызстан - 5 лет в составе CIOFF; 15-лет - в составе Международного Дельфийского движения.

Также в Кыргызской Национальной филармонии им. Т. Сатылганова будет проведен юбилейный концерт, посвящённый 50-летию ДШИ №4 Управления культуры мэрии города Бишкек и юбилейным датам этих организаций. Все мероприятия приурочены к празднованию 139-летию города Бишкек.

Проведение мероприятия такого масштаба позволит Кыргызстану на примере столицы республики заявить о себе на мировой арене как о стране с богатыми культурными и историческими традициями. Ведь уникальность события заключается и в том, что впервые в мировой практике на одной коммуникативной арене встретятся как представители фольклорного, так и профессионального классического искусства с разных континентов мира.