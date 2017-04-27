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Казахстан намерен экспортировать автомашины в Кыргызстан и другие страны региона

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazakhsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422980-ru.html

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27 апреля 2017, 16:34       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Восточно-Казахстанскя область намерена экспортировать выпускаемые в регионе автомобили в Кыргызстан и Таджикистан.
Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов на брифинге в СЦК, сообщает агентство "Казинформ". "Я лично был в Монголии, я был в Кыргызстане, Таджикистане, и провел встречи с руководителями правительств с тем, чтобы наш автомобиль вошел в эти рынки, и мы туда войдем", - сказал Даниал Ахметов, отвечая на вопросы журналистов.
На вопрос журналиста из Афганистана о возможности поставок казахстанских автомобилей в эту страну глава Восточного Казахстана отметил: "Я готов, если у нас будет посыл с Афганистана, мы с огромной радостью реализуем свои автомобили в Республике Афганистан. Но пока мы, к сожалению, не имеем таких сигналов, но мы готовы. Действительно, мы 100 с лишним автомобилей "Нива" отправили в КНР, с огромным удовольствием сделаем это в Афганистане"

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