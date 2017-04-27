С Узбекистаном утверждено 76,5% общей протяженности госграницы, - премьер о делимитации и демаркации госграниц

27 апреля 2017, 16:33 Комментарии

На данный момент с Узбекистаном утверждено 76,5% общей протяженности межгосударственной границы, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 апреля во время обсуждения его отчета о деятельности правительства за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.

"Правительство достигнуло хорошие результаты по делимитации и демаркации госграницы с соседними странами. В 2016 году были активизированы переговоры с соседними государствами по делимитации и демаркации границ. На данный момент с Узбекистаном рассмотрено и утверждено 1054,9 км или 76,5%, с Таджикистаном 519,9 км или 54% общей протяженности межгосударственной границы", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Глава правительства отметил, что заседания правительственных рабочих групп по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместных участков государственной границы ведутся на постоянной основе.

Премьер-министр сказал, что с соседними странами есть взаимное понимание важности укрепления добрососедских отношений и активизации совместных работ в данном направлении.