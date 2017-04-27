Доллар США: 67.1329 (-0.0064) 
Евро: 73.1916 (+0.0601) 
Золото: 40.65 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Казакбаев призвал правительство провести анализ рынка труда и выявить дефицитные профессииКазакбаев призвал правительство провести анализ рынка труда и выявить дефицитные профессииВ Бишкеке планируют воссоздать движение тимуровцевВ Бишкеке планируют воссоздать движение тимуровцев

С Узбекистаном утверждено 76,5% общей протяженности госграницы, - премьер о делимитации и демаркации госграниц

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422979-ru.html

Похожие новости

Достигнуты хорошие результаты по делимитации и демаркации границы с соседними странами - премьер

По месторождению Кумтор сдвиги есть – премьер

Казакбаев премьер-министру: Завершите "Безопасный город", оставьте след в истории

До 2026 года планируется построить и реабилитировать системы водопроводов в 657 селах и 22 городах - премьер

Премьер: Даст бог, в этом году начнем реализовать "Безопасный город"

27 апреля 2017, 16:33       Комментарии

На данный момент с Узбекистаном утверждено 76,5% общей протяженности межгосударственной границы, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 апреля во время обсуждения его отчета о деятельности правительства за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.
"Правительство достигнуло хорошие результаты по делимитации и демаркации госграницы с соседними странами. В 2016 году были активизированы переговоры с соседними государствами по делимитации и демаркации границ. На данный момент с Узбекистаном рассмотрено и утверждено 1054,9 км или 76,5%, с Таджикистаном 519,9 км или 54% общей протяженности межгосударственной границы", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Глава правительства отметил, что заседания правительственных рабочих групп по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместных участков государственной границы ведутся на постоянной основе.
Премьер-министр сказал, что с соседними странами есть взаимное понимание важности укрепления добрососедских отношений и активизации совместных работ в данном направлении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум