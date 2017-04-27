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Глава МВД подтвердил, что родители парня, сбившего двух школьников, просят родителей детей отказаться от претензий

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422977-ru.html

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27 апреля 2017, 16:47       Комментарии

Министр внутренних дел Улан Исраилов подтвердил, что родители парня, сбившего двух школьников в Бишкеке, просят родителей детей написать встречное заявление.
На заседании Жогорку Кенеша 27 апреля депутат Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс") спросил, на самом ли деле виновник дорожно-транспортного происшествия ранее привлекался к ответственности за гибель человека.
"Да, в 2015 году. Но родственники погибшего написали встречное заявление, и уголовное дело было прекращено", - ответил глава МВД.
Парламентарий поинтересовался, верна ли информация о том, что сейчас его родители просят родителей написать заявление и отказаться от претензий.
"Есть такая информация, это правда. Мы по ней работаем", - сообщил У.Исраилов.
Автомашина на пересечении улиц Чапаева и Алтымышева 21 апреля сбила двух школьников, водитель скрылся с места происшествия.
Была установлена личность водителя. Им оказался А.М.У., 1988 года рождения. Он явился с повинной. В настоящее время он находится в СИЗО. В отношении него проводится расследование.
Школьники были доставлены каретой скорой помощи в Городскую детскую клиническую больницу №3. Мальчики, 2007 года рождения, получили тяжелые травмы: ушиб головного мозга, переломы, тупую травму живота.
Один из пострадавших переведен в палату, его состояние улучшается, состояние здоровья второго школьника оценивается как стабильное. Он в коме.

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