По столичным улицам Фрунзе и Джамгерчинова снесли незаконно построенные времянку и заборы (видео)

27 апреля 2017, 16:18 Комментарии
В Бишкеке снесли незаконно построенную времянку, увеличенную за счет муниципальной территории.
Как сообщили 27 апреля в мэрии, капитальное строение находилось по улице Джамгерчинова на пересечении с ул.Казакова. Также в этом направлении снесены два забора по ул. Фрунзе, № 13 и №15.
"В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд самовольных объектов, построенных без учета архитектурно-градостроительных требований и разрешительных документов", - обещает муниципалитет.
ул.Джамгерчинова
ул.Фрунзе