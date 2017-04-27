По столичным улицам Фрунзе и Джамгерчинова снесли незаконно построенные времянку и заборы (видео)

27 апреля 2017, 16:18 Комментарии

В Бишкеке снесли незаконно построенную времянку, увеличенную за счет муниципальной территории.

Как сообщили 27 апреля в мэрии, капитальное строение находилось по улице Джамгерчинова на пересечении с ул.Казакова. Также в этом направлении снесены два забора по ул. Фрунзе, № 13 и №15.

"В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд самовольных объектов, построенных без учета архитектурно-градостроительных требований и разрешительных документов", - обещает муниципалитет.

ул.Джамгерчинова

ул.Фрунзе