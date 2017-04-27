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По столичным улицам Фрунзе и Джамгерчинова снесли незаконно построенные времянку и заборы (видео)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422976-ru.html

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27 апреля 2017, 16:18       Комментарии

В Бишкеке снесли незаконно построенную времянку, увеличенную за счет муниципальной территории.
Как сообщили 27 апреля в мэрии, капитальное строение находилось по улице Джамгерчинова на пересечении с ул.Казакова. Также в этом направлении снесены два забора по ул. Фрунзе, № 13 и №15.
"В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд самовольных объектов, построенных без учета архитектурно-градостроительных требований и разрешительных документов", - обещает муниципалитет.
ул.Джамгерчинова
ул.Фрунзе

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