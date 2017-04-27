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Правительство планирует уравнять заработные платы госслужащих

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422975-ru.html

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27 апреля 2017, 16:21       Комментарии

Правительство планирует уравнять заработные платы государственных служащих. Об этом стало известно 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Канат Исаев ("Кыргызстан") отметил, что некоторые граждане получают зарплату в 5 тыс. сомов.
"На эти средства невозможно прожить. Правительство намерено повысить их оклады?" - спросил он.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ответил, что проблема низких зарплат есть во всех направлениях. "Сейчас госслужащие получают по-разному: кто-то мало, кто-то больше. Мы пока не будем поднимать оклады. Мы собираемся их приравнять", - сказал он.

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