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В Бишкеке планируют воссоздать движение тимуровцев

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422974-ru.html

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27 апреля 2017, 16:27       Комментарии

В Первомайском районе Бишкека в средней школе №61 состоялся семинар-конференция на тему "Новые тимуровцы и волонтерское движение в школах Первомайского района". Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Цель конференции - патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение движения тимуровцев по оказанию помощи пожилым людям.
В рамках конференции были заслушаны доклады молодых педагогов школ района на тему "Неформальные методы обучения в школах", а также доклады по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Организаторами конференции выступили администрация района совместно с Первомайским районным советом ветеранов.
Справочно: Тимуровец - понятие, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на благо социалистического общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара "Тимур и его команда", герой которой, Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший семьям фронтовиков, пожилым или больным людям.
После появления этой книги стало зарождаться неформальное тимуровское движение. Тимуровцы стали частью советской идеологической системы, сохраняя при этом некоторый дух волонтерства.

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