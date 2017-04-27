На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню города Бишкек

27 апреля 2017, 16:43 Комментарии

На центральной площади Ала-Тоо состоялось открытие фотовыставки, посвященная Дню города Бишкек.

На выставке представлены фотоработы известных и современных фотографов.

Фотоснимки отображают историю столицы о том, как со временем менялся город, его жители, как он рос и развивался.

На выставке представлены фотографии пресс-подборщиков с завода имени Фрунзе, а также старинных районов города так и новых современных многоэтажных зданий, памятников известных и выдающихся деятелей отечественной культуры и истории.

В экспозиции особое внимание уделено тому, как изменился облик столицы в последние годы и какие позитивные перемены происходят в нашем городе.