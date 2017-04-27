Двое мужчин регулировали движение в Бишкеке — кадры с перекрестка

27 апреля 2017, 16:26 Комментарии

На пересечении улиц Аалы Токомбаева (Южная магистраль) и Баха двое мужчин регулировали движение автотранспорта, сообщил очевидец через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

По его словам, произошло это во время затора в среду в 22.00. Как утверждает очевидец, экипажа патрульной милиции на месте не было.

В пресс-службе Управления патрульной милиции сообщили, что по факту проведут служебное расследование и после этого данный случай будет прокомментирован.

Уже не первый раз наши граждане выступают в роли регулировщиков. В июле прошлого года работник фастфуда регулировал движение на пересечении проспекта Айтматова с улицей Фрунзе. Его доставили в милицию, но штрафовать не стали, поскольку парень обещал "больше так не делать".

А вот другой молодой человек, регулировавший движение на пересечении улиц Сухэ Батора и Аалы Токомбаева, был оштрафован. Его предупредили, что разгрузкой перекрестков может заниматься только лицо, наделенное полномочиями по регулированию дорожного движения при помощи сигналов, установленных ПДД и иными инструкциями. В отношении парня составили административный протокол.

1 апреля прошлого года, когда в Бишкеке официально начало работать УПМ, на YouТube появился видеоролик, запечатлевший, как патрульная машина проезжает мимо неработающего светофора, а молодой человек зонтом регулирует движение на пересечении улицы Ахунбаева с проспектом Айтматова. В управлении провели служебное расследование, по итогам которого трех милиционеров уволили за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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