Казакбаев призвал правительство провести анализ рынка труда и выявить дефицитные профессии

27 апреля 2017, 16:34 Комментарии

Депутат Руслан Казакбаев ("Республика – Ата Журт") в ходе обсуждений отчета правительства за 2016 год поднял вопрос кадровой политики в ведомствах Кыргызстана, а также вопрос дефицитных профессий на рынке труда.

"Сегодня молодежь с дипломом на руках не может найти работу и уезжает за границу. Необходимо провести исследование, какая специальность на сегодня востребована и привлекать молодежь обучаться этой специальности", – сказал он.

Депутат поинтересовался, какой процент нехватки инженеров на рынке труда у министра образования. Глава профильного ведомства не смогла дать точную информацию.

"Мы сейчас начинаем работу по большому исследованию рынка труда. Но сейчас точно сказать, сколько инженеров не хватает, не могу. Но из ежегодных 5 тыс. 700 бюджетных мест 300-500 предоставляется инженерным специальностям", – проинформировала Гульмира Кудайбердиева.

Депутат поинтересовался судьбой экс-министров.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что прежде нужно решить вопрос сегодняшнего отчета.

"Давайте сначала решим судьбу отчета, потом уже подумаем о других", – сказал премьер.