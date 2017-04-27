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Депутат: Де-юре медицина бесплатная, де-факто - платная

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359019_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422969-ru.html

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27 апреля 2017, 16:12       Комментарии

В стране де-юре медицинские услуги бесплатные, де-факто - платные. Об этом сегодня, 27 апреля сообщил депутат от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Токторов на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат поинтересовался, достаточно ли отчислений в 2% в Фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения пациентов лекарствами.
На что глава ФОМС ответил, что этого недостаточно и нужно поднять хотя бы до 4%.
Также премьер министр Сооронбай Жээнбеков добавил, что сначала необходимо легализовать средства, поступающие от граждан в учреждениях здравоохранения. "Нужно, чтобы средства поступали от граждан в бюджет, а не в частные карманы", - сказал он.
Он добавил, что проблема медицины - проблема не только ФОМС, а также надо пересмотреть в целом работу Минздрава.

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