Депутат: Де-юре медицина бесплатная, де-факто - платная

27 апреля 2017, 16:12 Комментарии

В стране де-юре медицинские услуги бесплатные, де-факто - платные. Об этом сегодня, 27 апреля сообщил депутат от фракции "Кыргызстан" Алмазбек Токторов на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат поинтересовался, достаточно ли отчислений в 2% в Фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения пациентов лекарствами.

На что глава ФОМС ответил, что этого недостаточно и нужно поднять хотя бы до 4%.

Также премьер министр Сооронбай Жээнбеков добавил, что сначала необходимо легализовать средства, поступающие от граждан в учреждениях здравоохранения. "Нужно, чтобы средства поступали от граждан в бюджет, а не в частные карманы", - сказал он.

Он добавил, что проблема медицины - проблема не только ФОМС, а также надо пересмотреть в целом работу Минздрава.