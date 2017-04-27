В ЖК произошла словесная перепалка из-за сокращения отчета правительства

27 апреля 2017, 16:16 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в ходе заседания Жогорку Кенеша двое депутатов снова выступили за то, чтобы сократить отчет правительства за 2016 год.

Сначала выступил Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"), который отметил, что многие вопросы повторяются, и предложил прекратить вопросы от депутатов, а также дискуссию. С его предложением согласился Таалайбек Масабиров ("Кыргызстан"), отметивший, что министрам пора работать.

После этого вице-спикер поставил предложение на голосование. И это вызвало бурную реакцию депутатов.

Однако тут возмутились несколько депутатов, в частности, Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") отметил, что первыми задать вопросы записались в основном представители коалиции большинства и задали их, а теперь, когда осталось совсем немного, поставили на голосование сократить отчет. Он отметил, что кроме Сайдуллы Нышанова никто из "Ата Мекена" вопросы еще не задал и заявил, что это оскорбляет депутатов фракций, которые не входят в коалицию большинства.

Свое возмущение также высказал Алмамбет Шыкмаматов, отметивший, что глава правительства вовсе не против отвечать на вопросы депутатов, к тому же идет конструктивный диалог, где и звучат конструктивные вопросы и ответы.

"Премьер-министр сам не против отвечать на вопросы и никто ничего не боится. Только вот среди нас есть подхалимы-депутаты, и давайте это прекращать", - предложил он.

После выступил Омурбек Бабанов ("Республика - Ата-Журт"), который предложил, чтобы от каждой фракции выступили по 1-3 человека и им дали 10 минут, а после выслушать лидеров фракции. Он добавил, на все это всего потребуется полчаса, а за это время ничего ужасного не произойдет.

После снова выступил Шадиев. Он обратился к депутатам, которые назвали своих коллег подхалимами, и попросил их не высказываться так резко, ибо и он найдет чем обозвать их. Парламентарий добавил, что вице-спикер неправильно ведет заседание и это приводит к словесным перепалкам. "Нормально ведите заседание", - обратился он к Данияру Толонову.

В заключение депутаты решили поддержать предложение Бабанова.