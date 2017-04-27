Государство собирается продать госпредприятие "Дастан"

27 апреля 2017, 16:37 Комментарии

Государство собирается выставить на продажу госпредприятие ТНК "Дастан". Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил глава Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков на заседании Жогорку Кенеша.

На заседании депутат Улукбек Ормонов ("Бир Бол") поинтересовался приватизацией ТНК "Дастан" и спросил, будет ли госпредприятие выставлено на продажу.

По словам Казакова, уже завершены работы по оценке имущества ТНК "Дастан". Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос о выставлении госпредприятия на продажу. Однако отметил, что пока неизвестно, будут ли его продавать целиком или же по частям.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш на пленарном заседании заслушивает отчет правительства за 2016 год.