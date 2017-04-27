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В Кыргызстане запустили инициативу "Женщины на рубеже ИКТ" (WIFI)

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422966-ru.html

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Кыргызстанец подозревается в изнасиловании женщины в подмосковье

27 апреля 2017, 16:14       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Кыргызстане запустили программу "Женщины на рубеже информационных и коммуникационных технологий" (WIFI). Об этом сегодня на пресс-конференции в АГУПКР рассказал ректор Академии государственного управления при Президенте КР Алмаз Насыров.
По его словам, АГУПКР КР совместно с научно-образовательной сетью Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанским учебным центром ООН проводят на национальном уровне запуск данной программы и в ее рамках прошли субрегиональные обучающие семинары. Программа WIFI "Женщины на рубеже ИКТ" включает в себя всестороннее обучение женщин-предпринимательниц и женщин-госслужащих по вопросам информационно-коммуникационных технологий и женского предпринимательства.
"Несмотря на активность кыргызских женщин-предпринимательниц в стране, они все еще сталкиваются с проблемами, а запускаемая программа поможет женщинам получить нужные знания", - сказал он.
Также А.Насыров отметил, что в рамках проекта в Бишкеке прошли трехдневные обучающие семинары по вопросам применения IT-технологий для развития женского предпринимательства с участием экспертов Азиатско-Тихоокеанского IT-центра.
"Обучающий семинар прошел для государственных служащих, работающих в области разработки политики и предпринимательства, а также для подготовки 30 тренеров, которые впоследствии будут обучать женщин-предпринимателей по всей стране", - сказал А.Насыров.
Также ректор АГУПКР отметил, что основной задачей обучающего семинара является запустить в КР устойчивую площадку по продвижению предпринимательства, обеспечение занятости женщин, развитие новых женских инициатив, которые в дальнейшем обеспечат основу достижения гендерного равенства.
Как отметила в своем выступлении директор АТУЦ ООН Хён Сок Ри, не все женщины имеют достаточные знания для грамотного ведения бизнеса, и они должны использовать ИКТ для расширения своих прав и возможностей.
"Чтобы помочь женщинам, был разработан тренинговый модуль, а кыргызские специалисты имели уникальную возможность пройти обучение на доступном языке. Обучение прошло на основе инклюзивного подхода, с вовлечением всех групп населения, особенно уязвимых женщин", - отметила она.
Кроме этого, Хён Сок Ри добавила, что в обучающих семинарах приняли участие представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Кореи, Монголии, Индии, Камбоджи и других стран. Она поблагодарила всех присутствующих за активное участие в запуске данной программы, которая принесет пользу для кыргызстанских женщин.

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