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Достигнуты хорошие результаты по делимитации и демаркации границы с соседними странами - премьер

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/dostignut...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422965-ru.html

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27 апреля 2017, 16:22       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Правительством Кыргызстана достигнуты хорошие результаты по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков отметил, что в 2016 году были активизированы переговоры с соседними государствами по делимитации и демаркации границ.
"На данный момент с Узбекистаном рассмотрено и утверждено 1054,9 километров или 76,5%, с Таджикистаном 519,9 километров или 54% от общей протяженности межгосударственной границы", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Глава Правительства отметил, что заседания правительственных рабочих групп по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместных участков государственной границы ведутся на постоянной основе.
С.Жээнбеков отметил, что с соседними странами есть взаимное понимание важности укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении.

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