Достигнуты хорошие результаты по делимитации и демаркации границы с соседними странами - премьер

27 апреля 2017, 16:22 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Правительством Кыргызстана достигнуты хорошие результаты по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков отметил, что в 2016 году были активизированы переговоры с соседними государствами по делимитации и демаркации границ.

"На данный момент с Узбекистаном рассмотрено и утверждено 1054,9 километров или 76,5%, с Таджикистаном 519,9 километров или 54% от общей протяженности межгосударственной границы", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Глава Правительства отметил, что заседания правительственных рабочих групп по согласованию позиций по делимитации и демаркации совместных участков государственной границы ведутся на постоянной основе.

С.Жээнбеков отметил, что с соседними странами есть взаимное понимание важности укрепления добрососедских отношений между странами и активизации совместных работ в данном направлении.