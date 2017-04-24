В Вашингтоне изучают вопрос о вторжении на юг Сирии. Будет ли очередная провокация?

27 апреля 2017, 16:22 Комментарии

Новая администрация США совместно со своими союзниками на Ближнем Востоке рассматривают варианты по отторжению от Сирийской Арабской Республики территорий в южных районах страны. Союзниками США по данному вопросу выступают Иордания и Саудовская Аравия.

Примечательно, что ранее Иордания придерживалась относительно нейтральной позиции, но в последнее время стала серьезно опасаться за безопасность своих границ в связи с активизацией деятельности на юге Сирии иранских группировок. Так по данным представителей ВС Иордании дислокация отдельных отрядов КСИР Ирана замечена в 80-100 км от иорданской границы. В действительности этот факт наверное не является первопричиной. По данным близких к госдепартаменту лиц в ходе состоявшейся недавно встречи президента США и короля Иордании Трамп заинтересовал своего визави намерениями создать так называемую "зону безопасности" в южных районах САР, чтобы вытеснить оттуда иранские подразделения.

В создании такого буферного района между Амманом очень заинтересована и Саудовская Аравия, которая готова предоставить Иордании финансовую помощь, в случае если Амман решится принять участие в создании такой "зоны безопасности" в САР.

В действительности, конечно же, речь идет об очередной попытке ослабления Асада и расчленении САР. Первый шаг американцы уже делают, взаимодействуя с курдами на севере Сирии, на юге одновременно началась активная подготовка к такому же процессу. Ставка здесь американцами и саудитами сделана на объединение сирийских повстанческих группировок и вовлечение в конфликт Иордании.

В интересах США и их ближневосточных союзников состоит убедить Иорданию ввести войска и изолировать от Сирии южную провинцию Деръа. Не исключено, что начальная фаза по отторжению южных районов Сирии уже началась. Об этом свидетельствуют сведения о прибытие в начале апреля в район границы Иордании с провинцией Эс-Сувэйда американского и иорданского спецназа. Одновременно ожесточились боестолкновения между правительственными сирийскими войсками и оппозиционными отрядами в районе аль-Маншия. При этом отмечается крайняя либеральность силовых структур Иордании к боевикам оппозиции, которые, почти не таясь, с оружием прибывают в район Деръа из иорданских населенных пунктов Эр-Рамта и ат-Тара. Кроме того, серьезность возможного непосредственного вторжения в Сирию вооруженных частей иорданской армии подтверждают уже предпринятые иорданскими военными случаи участия в боестолкновениях с частями САР 9 апреля с.г. в районе пограничного с Ираком населенного пункта Танф, где были применены танковое подразделение ВС Иордании и самолеты ВВС.

Прогнозируется, что в ближайшее время в южные районы Сирии прибудут из Иордании значительные силы оппозиции, потеснят правительственные сирийские подразделения и создадут плацдарм для возможного вторжения в САР иорданских войск и спецназа США. Не исключено, что высадки американского десанта будут осуществлены в восточных районах Эс-Сувэйды вблизи от населенного пункта Харба-Газаля, где США смогут взять под свой контроль международную трассу, связывающую Дамаск с провинциями Деръа и Эс-Сувейда. Но при этом американцы первоначально постараются избежать прямых боестолкновений с сирийской армией. Первыми на линии соприкосновения будут отряды оппозиции и иорданские части. Разведка этих стран в настоящее время тщательно пытается получить сведения о наличии в рядах войск САР в данном регионе российских военных специалистов, т.к. встреча с ними в ходе боев считается крайне нежелательной.

Если Вашингтону удастся реализовать вторжение в южные районы Сирии, то под его контролем окажутся значительные территории этой страны. Все это позволит оказывать дополнительное воздействие на режим Асада и придаст дополнительные козыри для решения кризиса в САР по западному сценарию.

Вопрос сейчас только в том, каким воспользоваться поводом для вторжения (а потом и отторжения) на юг Сирии? Борьба с ИГИЛ? Помощь оппозиции? А может быть "найти" у Асада еще немного химического оружия? Это все мир уже видел, но какая-либо провокация скорее всего будет иметь место! В США над этим уже думают.

Кроме того, если США появятся на юге Сирии, уйдут ли они оттуда после некой стабилизации в САР? Как впрочем и с севера Сирии.

ИА "Содружество"

Максат Нарымбаев

24.04.17