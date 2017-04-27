84% жителей г. Балыкчы уже способны принимать цифровое телевещание

27 апреля 2017, 16:25 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Местные органы власти города Балыкчы подсчитали, что по состоянию на 24 апреля в городе Балыкчи из 12 608 домохозяйств к цифровому телевидению подключены 10 531. Соответственно 84% хозяйств охвачено цифровым вещание. Такие сведения были озвучены во время встречи замминистра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Айнуры Темирбековой с активом из числа жителей и органами власти города.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, основной целью этой встречи было пояснение о необходимости перехода телеканалов страны на цифровое вещание и разъяснение того, как подключаться к цифровому телевидению. При этом было наглядно продемонстрирован процесс подключения ресивера к телевизору.

Городскому активу рассказали, что Социальный пакет телеканалов можно видеть также со спутника "Евталсат 70", подключив необходимое приемное оборудование.

По итогам встречи, заместитель министра обратилась к активу района с просьбой более активно проводить информационно-разъяснительную работу среди жителей сел и коллективов крупных предприятий.