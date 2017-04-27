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84% жителей г. Балыкчы уже способны принимать цифровое телевещание

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/84-zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422963-ru.html

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27 апреля 2017, 16:25       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Местные органы власти города Балыкчы подсчитали, что по состоянию на 24 апреля в городе Балыкчи из 12 608 домохозяйств к цифровому телевидению подключены 10 531. Соответственно 84% хозяйств охвачено цифровым вещание. Такие сведения были озвучены во время встречи замминистра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Айнуры Темирбековой с активом из числа жителей и органами власти города.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, основной целью этой встречи было пояснение о необходимости перехода телеканалов страны на цифровое вещание и разъяснение того, как подключаться к цифровому телевидению. При этом было наглядно продемонстрирован процесс подключения ресивера к телевизору.
Городскому активу рассказали, что Социальный пакет телеканалов можно видеть также со спутника "Евталсат 70", подключив необходимое приемное оборудование.
По итогам встречи, заместитель министра обратилась к активу района с просьбой более активно проводить информационно-разъяснительную работу среди жителей сел и коллективов крупных предприятий.

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