Депутат просит главу МИД решить вопрос с выдачей виз в Китай гражданам Кыргызстана

27 апреля 2017, 16:01 Комментарии

Депутат Махабат Мавлянова ("Республика - Ата-Журт") просит министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева решить вопрос с выдачей виз в Китай гражданам Кыргызстана.

На заседании парламента 27 апреля она напомнила, что глава МИД собирается с визитом в КНР.

"Сейчас ложная ситуация с получением виз нашими гражданами. Если визы выдаются, то групповые. Но чаще кыргызстанцам отказывают в выдаче виз. Вы поедете в Китай, прошу вас решить вопрос", - сказала депутат, обращаясь к Э.Абдылдаеву.