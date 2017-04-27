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Депутат просит главу МИД решить вопрос с выдачей виз в Китай гражданам Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422961-ru.html

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27 апреля 2017, 16:01       Комментарии

Депутат Махабат Мавлянова ("Республика - Ата-Журт") просит министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева решить вопрос с выдачей виз в Китай гражданам Кыргызстана.
На заседании парламента 27 апреля она напомнила, что глава МИД собирается с визитом в КНР.
"Сейчас ложная ситуация с получением виз нашими гражданами. Если визы выдаются, то групповые. Но чаще кыргызстанцам отказывают в выдаче виз. Вы поедете в Китай, прошу вас решить вопрос", - сказала депутат, обращаясь к Э.Абдылдаеву.

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