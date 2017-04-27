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На центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка об истории Бишкека

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/na-tse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422960-ru.html

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На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню города Бишкек

В столице Кыргызстана стартовал первый Бишкекский форум культур

27 апреля 2017, 15:45       Комментарии

В столице, на центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, посвященная Дню города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии.
На открытии выставки приняли участие руководитель аппарата президента Сапар Исаков, мэр Албек Ибраимов и вице-мэр Айгуль Рыскулова.
"На выставке представлены работы известных и современных фотографов. Снимки отображают историю столицы о том, как со временем менялся город, его жители, как он рос и развивался. На выставке представлены фотографии пресс-подборщиков с завода имени Фрунзе, а также старинных районов города так и новых современных многоэтажных зданий, памятников известных и выдающихся деятелей отечественной культуры и истории", – говорится в сообщении.
Цель выставки – способствовать развитию у горожан и у всех кыргызстанцев чувства гордости за свою столицу, вызвать у них желание сохранить ее неповторимый облик.
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