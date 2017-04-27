На центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка об истории Бишкека

27 апреля 2017, 15:45 Комментарии

В столице, на центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, посвященная Дню города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии.

На открытии выставки приняли участие руководитель аппарата президента Сапар Исаков, мэр Албек Ибраимов и вице-мэр Айгуль Рыскулова.

"На выставке представлены работы известных и современных фотографов. Снимки отображают историю столицы о том, как со временем менялся город, его жители, как он рос и развивался. На выставке представлены фотографии пресс-подборщиков с завода имени Фрунзе, а также старинных районов города так и новых современных многоэтажных зданий, памятников известных и выдающихся деятелей отечественной культуры и истории", – говорится в сообщении.

Цель выставки – способствовать развитию у горожан и у всех кыргызстанцев чувства гордости за свою столицу, вызвать у них желание сохранить ее неповторимый облик.

1 of 6