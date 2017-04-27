В ЖК вновь спорят о сокращении процедуру вопросов по отчету правительства

27 апреля 2017, 15:56 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. К этому времени на вопросы записалось 40 депутатов.

Аскарбек Шадиев ("Бир Бол") предложил прекратить вопросы-ответы и обсуждения.

"Министры все тут, работа встала. Уже 4 часа дня, давайте прекратим вопросы и обсуждения. Они уже по три раза повторяются", – сказал он.

Однако с ним не согласились Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") и Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс").

"У парламента есть две функции – законотворчество и принятие отчета правительства. И сегодня мы заслушиваем отчет – это 50% нашей работы. Мне сейчас нравится диалог, он конструктивный. Тем более фракция "Ата Мекен" еще не задавала вопросы", – сказал он.

Мирлан Бакиров также отметил, что депутаты имеют права задавать вопросы.

"Те, кто не хочет, снимите свои вопросы, и список сократиться", – отметил Бакиров.

Утром Нурлан Макеев ("Кыргызстан") также предлагал сократить время обсуждения отчета. Однако против такого предложения выступила вице-спикер Алтынай Омурбекова ("Республика – Ата Журт"). По ее словам, отчет правительства заслушивается раз в году и есть смысл провести полное обсуждение.