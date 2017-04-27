Бишкек открыл свою персональную выставку на центральной площади Ала-Тоо

27 апреля 2017, 15:41 Комментарии

В столице на центральной площади Ала-Тоо состоялось открытие фотовыставки, посвященной Дню города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фотоснимки отображают историю столицы, как со временем менялся город, его жители, как он рос и развивался.

На выставке представлены фотографии пресс-подборщиков с завода имени Фрунзе, а также старинных районов города и новых современных многоэтажных зданий, памятников известных и выдающихся деятелей отечественной культуры и истории.

В экспозиции особое внимание уделено тому, как изменился облик столицы в последние годы и какие позитивные перемены происходят в нашем городе.

Цель выставки – способствовать развитию у горожан и у всех кыргызстанцев чувства гордости за свою столицу, вызвать у них желание сохранить ее неповторимый облик.