Завышенные ожидания и отсутствие диалога. Что еще мешает бизнесу в ЕАЭС?

27 апреля 2017, 15:45 Комментарии

В этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС, и одним из первых предложений от республики было создание необходимых условий для бизнеса. Стоит отметить, об этом заявлял президент страны Алмазбек Атамбаев. Но и по сей день время от времени поступают жалобы от предпринимателей на то, что ведению нормального бизнеса мешают различные барьеры.

По их словам, они не чувствуют, что в ЕАЭС пропали барьеры, да и неясно, станет ли бизнесу легче работать в перспективе. Пока же создается ощущение, что каждая из стран Союза защищает собственный рынок от чужих стран.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев отметил, что раньше таких новостей и сообщений не было в связи с тем, что был всего один барьер, через который все прыгали. Теперь же это становится новостью, потому что на фоне отсутствия барьеров осталось что-то, на чем происходят заминки. Но в целом эксперты отмечают, что количество барьеров уменьшается и делается всё возможное для того, чтобы полностью устранить их.

Многие, не только бизнесмены, но и простые обыватели, не видят результатов от деятельности ЕАЭС. Есть мнение, что для Кыргызстана, за чуть более чем полтора года никаких изменений и продвижений Союз не принес. В ответ на это на прошедшем на днях заседании президиума делового совета ЕАЭС Мурычев отметил, что изначально ожидания были слишком большими - якобы каждый выйдет со своим товарами на новые рынки и получится всё и сразу. Однако это терпеливый и кропотливый труд, и сейчас прогресс уже есть. Например, отсутствие регистрации, масса вопросов к настоящему моменту сняты, также критики позабыли и о трудовых мигрантах, которым устроиться на работу сейчас гораздо легче.

Но несмотря на все плюсы, которые отмечает российская сторона, глава Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) Жыргалбек Сагынбаев заявляет, что после вступления страны в ЕАЭС бизнес работал не так, как хотелось бы, и использовал не все возможности и преимущества Союза. По его словам, для этого необходим диалог бизнеса и власти. Причем касается это не только Кыргызстана, но и всех стран-участниц ЕАЭС.

"Необходимо использовать все преференции, которые предоставлены Кыргызстану. Нужно уметь договариваться и вести переговоры. У нас же диалога нет. У нас политика превыше. Но учитывая, что президент объявил, что в 2017 году будут созданы комфортные условия для бизнеса, мы будем поддерживать курс президента. Будем поддерживать и работать в этом направлении", - заявил Сагынбаев.