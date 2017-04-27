В Бишкеке обсудили увеличение числа трудящихся-мигрантов в Корее и расширение сферы их трудоустройства

27 апреля 2017, 15:37 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. 25 апреля 2017 года состоялся визит министра труда и занятости Республики Корея Ли Ки Квон в Кыргызскую Республику, сообщили в Госслужбе миграции.

В рамках визита состоялась встреча в Министерстве труда и социального развития КР.

Во встрече приняли участие министр труда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова и заместитель председателя Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики Алмазбек Асанбаев.

В ходе встречи обсужден ряд актуальных вопросов по развитию двухстороннего сотрудничества, увеличению числа трудящихся-мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Корея.

Заместитель председателя Госслужбы миграции А. Асанбаев выразил просьбу по увеличению трудовых контрактов из Кореи для граждан Кыргызстана, возможности расширения сферы трудоустройства для кыргызстанцев, на сегодня кыргызстанцы заняты в основном в производстве и в сфере сельского хозяйства. Особо подчеркнул важность содействия со стороны Министерства труда и занятости Кореи в вопросе информированности корейских работодателей о трудовых ресурсах Кыргызстана.

В свою очередь министр труда и занятости Республики Корея Ли Ки Квон высоко оценил всесторонее развитие Кыргызской Республики за последние 5 лет, подчеркнул свою готовность активизировать двусторонние отношения в сфере занятости и вывести их на новый качественный уровень. Также особо отметил важность назначения представителя Госслужбы миграции в Республике Корея для налаживания контактов с новыми работадателями, что поспособствует увеличению трудовой квоты для кыргызстаских граждан.