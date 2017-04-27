Необходимо упорядочить систему оплаты, поступающую от граждан страны за предоставление медуслуг – С.Жээнбеков

27 апреля 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Необходимо упорядочить систему оплаты, поступающую от граждан страны за предоставление медицинских услуг в системе здравоохранения", - заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства Кыргызской Республики за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Глава Правительства отметил, что на сегодня стоит вопрос о пересмотре методов и принципов работы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

"Не секрет, что граждане, обращающиеся за медицинской помощью, производят неформальные платежи за медицинские услуги. В этой связи необходимо упорядочить систему оплаты. Необходимо разработать пилотные проекты, чтобы вывести финансовые платежи в регулируемую плоскость", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.