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Необходимо упорядочить систему оплаты, поступающую от граждан страны за предоставление медуслуг – С.Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/neobkhodi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422954-ru.html

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27 апреля 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Необходимо упорядочить систему оплаты, поступающую от граждан страны за предоставление медицинских услуг в системе здравоохранения", - заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства Кыргызской Республики за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Глава Правительства отметил, что на сегодня стоит вопрос о пересмотре методов и принципов работы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
"Не секрет, что граждане, обращающиеся за медицинской помощью, производят неформальные платежи за медицинские услуги. В этой связи необходимо упорядочить систему оплаты. Необходимо разработать пилотные проекты, чтобы вывести финансовые платежи в регулируемую плоскость", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

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