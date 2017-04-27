Красота в Бишкеке — магнолии, ровесник динозавров и живой кондиционер

27 апреля 2017, 15:30 Комментарии

Сад по улице Горького, 135 был разбит 79 лет назад - в далеком 1938-м. Это исторический, архитектурный и культурный памятник Бишкека. В 1968 году саду был присвоен статус дендрария, он находится под защитой государства.

Здесь можно увидеть растения, произрастающие по всему миру. Есть секторы флоры Латинской Америки, Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии, Дальнего Востока, Сибири, Кавказа и многих других регионов планеты.

Представитель ресурсного центра Ботанического сада Дмитрий Переясловский рассказал, что в дендрарии произрастает более 2 000 растений. Гулять по его территории не разрешается - это площадка для научных исследований. Но можно проводить экскурсии, гид охотно расскажет много интересного об уникальных растениях.

Рвать цветы, собирать ягоды, плоды, семена и грибы здесь категорически запрещено. На этой территории нельзя перемещаться на велосипеде или роликах, разводить огонь и курить. Детей до 12 лет должны сопровождать родители или взрослые. Нельзя также приходить нетрезвыми, слушать громкую музыку и устраивать пикники.

Стоимость посещения для взрослых - 50 сомов, школьникам билет обойдется в 20, детям младше пяти лет и пожилым можно символически заплатить 5 сомов.