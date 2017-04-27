Как бишкекский филолог открыл завод по сборке лифтов — история успеха

27 апреля 2017, 15:31 Комментарии

На днях в Кыргызстане в полную мощность заработал первый в стране лифтостроительный завод. История директора этого предприятия, бизнесмена Жумы Абдуллаева удивительна: филолог по образованию стал директором предприятия, запустившим в Кыргызстане производство лифтов.

- Расскажите, с чего и как вы начинали свой бизнес, почему вдруг лифты?

- До этого успел поработать во многих сферах. Я всегда знал, что буду предпринимателем, - к 20 годам уже понимал, что нужно иметь свое дело. На третьем курсе филфака уехал в Турцию на курсы маркетинга, которые проводила крупная транснациональная компания.

Через пару месяцев меня приняли на работу в эту же компанию, там я прошел хорошую школу, после чего несколько лет был их региональным представителем в Казахстане и Кыргызстане.

В 2003 году, помню, запустил издательское дело, был даже соучредителем журнала "Замандаш", который в последующем перерос в серьезную общественно-политическую организацию.

В 2012-м зарегистрировал общественную организацию "Центрально-Азиатский корпус развития", которая занимается вопросами экономической и культурной интеграции стран региона.

А в 2014 году решил заняться своим нынешним бизнесом. Начинали мы с поставок лифтов из Турции. Затем, изучив местный и экспортные рынки, просчитав перспективы, несмотря на кризис, решили наладить здесь свое полноценное производство. Подали заявку на получение сертификата ЕАЭС.

Начали с малого - со сбора кабин, монтажных узлов и противовесов. А сегодня занимаемся еще и производством автоматических дверей по новой запатентованной технологии. Если наши прогнозы оправдаются, это будет не только производственный, но и технологический прорыв.

- Вы привлекали инвесторов или обошлись личным капиталом?

- В основном вкладывал свои средства. Занимал деньги, чтобы поставить дело на поток. Всякое бывало: иногда тысяча долларов могла в корне изменить ситуацию. Впереди еще много проблем, без этого никуда.

- Если говорить о выгоде, насколько производство прибыльнее поставок?

- Конечно, выгоднее и безопаснее продавать готовую продукцию. Нужно помнить, что большой производственный проект требует таких же больших и долгосрочных инвестиций и риски здесь тоже выше, чем в малом бизнесе. Зато собственное производство, интегрированное в серьезные маркетинговые каналы и брэнды, - это высокий уровень, на который мы, собственно, и метим.

Наша продукция рассчитана в основном на экспорт, а на внутренний рынок планируем поставлять до 20-25 процентов. Например, двери, которые мы производим, востребованы во многих странах, в том числе в Китае и России.

Это очень перспективное направление в бизнесе. Вот мы вошли в ЕАЭС, и все стали твердить, что мы можем экспортировать аграрную продукцию. Я же считаю, что это не совсем правильно. В советское время Кыргызстан был очень сильной индустриальной республикой. Только во Фрунзе работало 350 заводов.

Потенциал был громадный, но, к сожалению, за годы независимости все было распродано, разворовано, разбазарено. Однако золотые руки и головы, несмотря на активную эмиграцию, остались. Есть шанс пусть не полностью, но восстановить былое производство, а также наладить новое. Можно сделать упор на машиностроение, электронику, современные высокотехнологичные производства.

Для этого необходимы рынки, технологии, оправданный расчет и грамотная инвестиционная и экспортная политика. Мы можем продавать наш товар во все соседние государства. Вокруг нас четырехсотмиллионный рынок.

- Как и чем мы можем его заинтересовать?

- Качеством и маркетингом. Главная проблема - это продажи. Здесь, думаю, нужно задействовать все связи, которые у нас имеются, - от местных диаспор соотечественников, торгово-промышленных палат, бизнес-сообществ до дипломатических представительств страны. Это общее дело.

- Чем кыргызстанские двери и лифты отличаются от китайских, корейских, турецких или российских?

- Во-первых, они ничем не хуже! Мой главный принцип - никогда не говорить плохо о конкурентах. Во-вторых, у нас индивидуальный подход к каждому проекту, быстрые сроки исполнения и, конечно, доступные цены.

Мы производим эстетичные красивые кабины с применением 3D-технологий, интерактивные кабины с видеонаблюдением, тач-экранами и доступом в Интернет. Усовершенствовали технологию производства этажных и кабинных дверей, что позволяет на 30-40 процентов снизить себестоимость продукции.

Все требования к качеству выдержаны: пожароустойчивость, вандалоустойчивость - все сертифицируется. Технологию и патент мы получили в Турции, а там в этом плане очень строгая бюрократия, не зря они поставляют продукцию в Европу.

Но гигантами рынка, безусловно, являются китайские производители, которые обеспечивают продукцией не только страны СНГ, но и весь мир, имеют представительства во многих государствах.

Я намереваюсь сделать им деловое предложение, чтобы в страны СНГ они поставляли мою продукцию, - это для них выгоднее в плане растаможки, установки, обслуживания.

- Насколько сложно вести у нас подобный бизнес?

- Конечно, во главе любого бизнеса стоит выгода, но все зависит от того, на какой стадии ты начинаешь рассчитывать на прибыль. К сожалению, в нашей стране практически нет финансовых институтов, поддерживающих долгосрочные проекты. Все банки - не более, чем большие ломбарды. Ни один экономический инструмент, даже простой аккредитив или его обслуживание, который мне выставит заказчик, они не в состоянии обслужить. Все строится по системе залог - кредит, залог - кредит... Это уровень 90-х.

Если со стороны финансовых институтов будет соответствующая экономическая поддержка, любой бизнес пойдет в гору. Каждый сом и доллар на счету. Я возлагаю большие надежды на Российско-кыргызский фонд развития не только относительно моего проекта, но и экономики страны в целом.

- Сколько человек сейчас задействовано на производстве?

- В команде сейчас больше 50 человек. Для сравнения, в "Бишкеклифте" около 400, обслуживающих 700 лифтов. На это же количество мест я могу задействовать 16 работников с более эффективной отдачей.

Открою маленький секрет: все лифты, которые мы обслуживаем, будут соединены с центральным диспетчерским пунктом посредством обычной SIM-карты, которая встраивается в панель управления и соединяется с головным сервером, контролирующим все, что происходит с техникой. В большинстве случаев при поломке лифта диспетчеру достаточно будет перезапустить его с компьютера, и все - он работает дальше...

- Что посоветуете начинающим предпринимателям, которые только открывают свое дело?

- Советы стандартные: идти напролом, до конца. Нужно заниматься любимым делом. Конечно, это нелегко, трудности будут подстерегать на каждом шагу, вас будут предавать, подставлять, вставлять палки в колеса... Но надо, не сдаваясь, идти вперед, постоянно познавать мир и искать что-то новое.