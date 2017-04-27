Не подцепите корь в Европе — Минздрав КР предупреждает

27 апреля 2017, 15:42 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В Европе с начала нынешнего года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.

Данные получены от Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ECDC). О ситуации стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства 26 апреля.

Как сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики при Минздраве со ссылкой на Европейский центр контроля и профилактики заболеваний, общее число пострадавших - уже более 4 тысяч человек.

Случаи заражений зарегистрированы в 14 странах: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Наибольшее их число зарегистрировано в Румынии и Италии. Зафиксировано и несколько летальных исходов. Случаи заражения корью наблюдались и среди медицинских работников, отмечают в Минздраве.

Ведомство призывает кыргызстанцев учитывать эту ситуацию при планировании поездок.

Также в министерстве сообщили, что ситуация по кори и краснухе в республике стабильная. По итогам I квартала текущего года подтвердились лишь один случай кори в Кара-Балте и 2 случая краснухи у больных в Бишкеке и Аламудунском районе Чуйской области.