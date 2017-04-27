Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер: Даст бог, в этом году начнем реализовать "Безопасный город"Премьер: Даст бог, в этом году начнем реализовать "Безопасный город"С.Жээнбеков: "В настоящее время силы правительства страны направлены на поддержку экспортеров"С.Жээнбеков: "В настоящее время силы правительства страны направлены на поддержку экспортеров"

На бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия установили необычные качели

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/na-bul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422949-ru.html

Похожие новости

Депутат предлагает установить бетонные разделители на автодороге Кемин–Бишкек

Без качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутат

Торага: КР рассматривает Иран в качестве политического и экономического партнера в регионе

Мэр А.Ибраимов о критике ямочного ремонта: "Качество соответствует цене"

Бесплатный Wi-Fi по республике установит "Кыргызтелеком"

27 апреля 2017, 15:12       Комментарии

В целях развития доступных общественных пространств и интеграции детей с особыми нуждами, инициирована установка специализированных детских качелей на территории игровых площадок на бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия в Бишкеке. Об этом в социальной сети Instagram сообщила пользователь Мария Небога.
Она рассказала, что конструкция качелей предусматривает въезд на платформу по опускающемуся пандусу, фиксирующему положение качелей.
"При опускании защитного поручня подвижный пандус поднимается. Качели раскачиваются с помощью специально прикрепленного троса, что дополнительно способствует развитию координации, физической силы, укрепляет вестибулярный аппарат. Вторая часть конструкции оборудована обычными подвесными качелями на металлической раме с безопасным сиденьем. Качели изготовлены по государственным стандартам устанавливающие общие требованиям к безопасности конструкции", – пояснила она.
Небога добавила, что в перспективе командой ИРМ планируется вести работу по продвижению развития инклюзивных площадок, в частности в партнерстве с Мэрией создать одну уникальную площадку на бульваре Эркиндик.
"Мы верим, что это станет первым шагом к созданию пространства с равными возможностями для детей, вне зависимости от их физических особенностей", – отметила она.
Качели предназначены для детей, использующих кресло-каталку. Подъемный пандус — для въезда и фиксации коляски.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум