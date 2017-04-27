На бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия установили необычные качели

27 апреля 2017, 15:12 Комментарии

В целях развития доступных общественных пространств и интеграции детей с особыми нуждами, инициирована установка специализированных детских качелей на территории игровых площадок на бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия в Бишкеке. Об этом в социальной сети Instagram сообщила пользователь Мария Небога.

Она рассказала, что конструкция качелей предусматривает въезд на платформу по опускающемуся пандусу, фиксирующему положение качелей.

"При опускании защитного поручня подвижный пандус поднимается. Качели раскачиваются с помощью специально прикрепленного троса, что дополнительно способствует развитию координации, физической силы, укрепляет вестибулярный аппарат. Вторая часть конструкции оборудована обычными подвесными качелями на металлической раме с безопасным сиденьем. Качели изготовлены по государственным стандартам устанавливающие общие требованиям к безопасности конструкции", – пояснила она.

Небога добавила, что в перспективе командой ИРМ планируется вести работу по продвижению развития инклюзивных площадок, в частности в партнерстве с Мэрией создать одну уникальную площадку на бульваре Эркиндик.

"Мы верим, что это станет первым шагом к созданию пространства с равными возможностями для детей, вне зависимости от их физических особенностей", – отметила она.

Качели предназначены для детей, использующих кресло-каталку. Подъемный пандус — для въезда и фиксации коляски.