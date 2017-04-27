Казакбаев премьер-министру: Завершите "Безопасный город", оставьте след в истории

27 апреля 2017, 15:23 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Руслан Казакбаев ("Республика – Ата Журт") вновь поднял вопрос реализации проекта "Безопасный город". По его словам, он интересует всех граждан.

"Проекты "Безопасный город", "Безопасная страна", "Безопасная школа" очень важны потому, что это искоренит коррупцию во многих сферах. Уже 5 лет "Безопасный город" не может реализовать правительство. За это время сменилось 5 министров МВД, 4 премьер-министра. Сооронбай Шарипович, решите этот вопрос, завершите проект "Безопасный город", оставьте след в истории", – обратился депутат к премьер-министру.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что вопрос нужно решать комплексно и работы по нему уже ведутся.

"Даст бог, в этом году начнем реализацию проекта своими силами", – отметил премьер.