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Депутат: Что сделало и делает правительство для создания "рая для бизнеса"?

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422947-ru.html

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27 апреля 2017, 15:34       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Депутат Сайдолимжон Джураев (СДПК) отметил, что правительство не раз говорило о намерении создать "рай для бизнеса".
"Что сделало и делает правительство для создания "рая для бизнеса?", – поинтересовался депутат.
Министр экономики Арзыбек Кожошев отметил, что при помощи депутатов в прошлом году проделана большая работа.
"Первое — это фискальное регулирование. Отменен налог с продаж по экспортным поставкам. Функции по регистрации физических лиц в малом и среднем бизнесе упрощены", – сказал он.
По его словам, сокращены проверки и МВД запрещено проверять предпринимателей.
"Кроме того, сокращено количество проверяющих бизнес органов до 11 единиц. Барьеры по срокам проверок также устранены", – сказал он.

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