Депутат: Что сделало и делает правительство для создания "рая для бизнеса"?

27 апреля 2017, 15:34 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. Депутат Сайдолимжон Джураев (СДПК) отметил, что правительство не раз говорило о намерении создать "рай для бизнеса".

"Что сделало и делает правительство для создания "рая для бизнеса?", – поинтересовался депутат.

Министр экономики Арзыбек Кожошев отметил, что при помощи депутатов в прошлом году проделана большая работа.

"Первое — это фискальное регулирование. Отменен налог с продаж по экспортным поставкам. Функции по регистрации физических лиц в малом и среднем бизнесе упрощены", – сказал он.

По его словам, сокращены проверки и МВД запрещено проверять предпринимателей.

"Кроме того, сокращено количество проверяющих бизнес органов до 11 единиц. Барьеры по срокам проверок также устранены", – сказал он.