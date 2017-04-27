Премьер: Даст бог, в этом году начнем реализовать "Безопасный город"

27 апреля 2017, 15:17 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев спросил премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, когда начнется реализация проектов "Безопасный город" и "Таза Коом".

По его словам, со дня презентации проекта сменилось пять министров внутренних дел и четыре премьер-министра. Однако реализация данного проекта до сих пор стоит на месте.

"От реализации проекта "Безопасный город" зависит уровень коррупции в стране. От этого также зависит и качество услуг, предоставляемых народу. Вы, Сооронбай Шарипович, может, останетесь в истории, введя наконец этот "Безопасный город"? С кем бы мы ни говорили, где бы мы ни были, все задают вопрос: когда завершат этот проект", - сказал Казакбаев.

На это глава кабмина ответил, что проект действительно был разработан давно – в 2012 году.

"В настоящий момент создана рабочая группа по данному проекту. Было дано поручение, в скором времени завершим. Мы начали работу в ускоренном порядке. На реализацию "Безопасного города" потребуется очень много средств. Мы начнем комплексно его внедрять. В этом году, даст бог, начнем реализовать", - сказал Жээнбеков.