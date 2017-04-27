Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бизнесмена Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничестваБизнесмена Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничестваНа бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия установили необычные качелиНа бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия установили необычные качели

Премьер: Даст бог, в этом году начнем реализовать "Безопасный город"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359018_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422946-ru.html

Похожие новости

Казакбаев премьер-министру: Завершите "Безопасный город", оставьте след в истории

Без качественных дорожных разметок смысла в "Безопасном городе" нет, считает депутат

Премьер пояснил ситуацию вокруг проекта "Безопасный город"

Бишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по "Безопасному городу", - премьер

На Иссык-Куле 4 мая начнется посадка сакуры, привезенной из Японии

27 апреля 2017, 15:17       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Руслан Казакбаев спросил премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, когда начнется реализация проектов "Безопасный город" и "Таза Коом".
По его словам, со дня презентации проекта сменилось пять министров внутренних дел и четыре премьер-министра. Однако реализация данного проекта до сих пор стоит на месте.
"От реализации проекта "Безопасный город" зависит уровень коррупции в стране. От этого также зависит и качество услуг, предоставляемых народу. Вы, Сооронбай Шарипович, может, останетесь в истории, введя наконец этот "Безопасный город"? С кем бы мы ни говорили, где бы мы ни были, все задают вопрос: когда завершат этот проект", - сказал Казакбаев.
На это глава кабмина ответил, что проект действительно был разработан давно – в 2012 году.
"В настоящий момент создана рабочая группа по данному проекту. Было дано поручение, в скором времени завершим. Мы начали работу в ускоренном порядке. На реализацию "Безопасного города" потребуется очень много средств. Мы начнем комплексно его внедрять. В этом году, даст бог, начнем реализовать", - сказал Жээнбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум