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В аппарате президента Кыргызстана предложили создать гостуркомпанию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359015_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422945-ru.html

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27 апреля 2017, 15:19       Комментарии

В аппарате президента Кыргызстана предложили создать государственную туристическую компанию. Об этом сегодня, 27 апреля, сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.
Как отметил глава правительства, госкомпания возьмет в свою собственность все туристические объекты, в том числе Таш-Рабат и Арсланбап.
Он добавил, что в стране на сегодняшний день есть более 60 туристических объектов, и они в настоящее время находятся под контролем Министерства культуры и туризма.
По мнению Жээнбекова, создание госкомпании позволит решить проблемы с инфраструктурой.
Отметим, сегодня парламент заслушивает отчет правительства за 2016 год.

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