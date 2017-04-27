В аппарате президента Кыргызстана предложили создать гостуркомпанию

27 апреля 2017, 15:19 Комментарии

В аппарате президента Кыргызстана предложили создать государственную туристическую компанию. Об этом сегодня, 27 апреля, сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил глава правительства, госкомпания возьмет в свою собственность все туристические объекты, в том числе Таш-Рабат и Арсланбап.

Он добавил, что в стране на сегодняшний день есть более 60 туристических объектов, и они в настоящее время находятся под контролем Министерства культуры и туризма.

По мнению Жээнбекова, создание госкомпании позволит решить проблемы с инфраструктурой.

Отметим, сегодня парламент заслушивает отчет правительства за 2016 год.