На форуме культур было предложено провести Дельфийские игры в Бишкеке

27 апреля 2017, 15:25 Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" состоялось открытие первого Бишкекского форума культур, в котором приняли участие руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков, мэр г. Бишкек Албек Ибраимов и гости, приехавшие из разных стран мира.

Мэр столицы поприветствовал всех участников форума и отметил, что Кыргызстан является активным участником многих международных культурных и фольклорных фестивалей.

"Дорогие гости! Сердечно приветствую вас сегодня на открытии Бишкекского форума культур, который проходит впервые в нашей стране! От чистого сердца желаю всем новых полезных знакомств, интересных проектов, замечательного настроения! Пусть приятные воспоминания о мероприятии оставят только положительные эмоции!" - сказал мэр.

Для гостей была показана презентация Всемирных игр кочевников, рассказано о деятельности CIOFF и Дельфийских играх. Во время мероприятия также было предложено провести первые молодежные Дельфийские игры в Бишкеке.

Форум будет проходить в столице с 27 апреля по 2 мая. В нем примут участие представители 24 стран мира.

Данное мероприятие направлено на презентацию кыргызской культуры в рамках официальных международных организаций и национальных культур мира. Главной же задачей проведения мероприятия является организация культурного диалога стран пяти континентов, создание механизмов сохранения, взаимного обогащения, сближения и развития уникальных культур разных народов и цивилизаций.