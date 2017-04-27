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По предварительным итогам первого квартала 2017 года рост ВВП составил 7,8%По предварительным итогам первого квартала 2017 года рост ВВП составил 7,8%Казакбаев премьер-министру: Завершите "Безопасный город", оставьте след в историиКазакбаев премьер-министру: Завершите "Безопасный город", оставьте след в истории

По месторождению Кумтор сдвиги есть – премьер

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/po-mestor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422943-ru.html

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27 апреля 2017, 15:25       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. По месторождению Кумтор сдвиги есть. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который сегодня отчитывается о работе правительства за 2016 год.
Депутат парламента поинтересовался судьбой Кумтора. "Уже сколько дней мы ничего не слышим о Кумторе. Что там вообще происходит? Уже 7 лет этот вопрос не имеет своего решения", - отметил парламентарий.
В свою очередь глав кабмина сообщил, что переговоры по Кумтору идут и сдвиги есть. "Работа проводится, и скоро мы сможем полностью предоставить вам всю информацию", - сказал С.Жээнбеков.

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