По месторождению Кумтор сдвиги есть – премьер

27 апреля 2017, 15:25 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. По месторождению Кумтор сдвиги есть. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который сегодня отчитывается о работе правительства за 2016 год.

Депутат парламента поинтересовался судьбой Кумтора. "Уже сколько дней мы ничего не слышим о Кумторе. Что там вообще происходит? Уже 7 лет этот вопрос не имеет своего решения", - отметил парламентарий.

В свою очередь глав кабмина сообщил, что переговоры по Кумтору идут и сдвиги есть. "Работа проводится, и скоро мы сможем полностью предоставить вам всю информацию", - сказал С.Жээнбеков.