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Детей из приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана обучают правилам поведения на неописанных участках

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/detei-iz-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422941-ru.html

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27 апреля 2017, 15:08       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Более тысячи подростков и жителей из приграничных районов узнают о правилах пересечения границ и поведения на неописанных участках границ
Как сообщила специалист по связям с общественностью ЮНИСЕФ Мавлюда Джапарова, в приграничной школе имени Б.Ходжаева в селе Аксай Баткенской области проводится форум-театр с участием школьников из соседней школы №62 анклава Ворух Таджикистана, а также пограничных служащих Кыргызстана. Форум-театры пройдут в 19 школах Баткенской области, чтобы более 1 тысячи подростков и жителей приграничных районов получили информацию о правах ребенка, знания о правилах пересечения границ и поведения на неописанных участках границ.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане провел обучение учителей 10 приграничных школ по методике форум-театров, чтобы создать площадку для конструктивного диалога между детьми и взрослыми.
Во время форум-театра, дети проигрывают ситуации, с которыми они сталкиваются, и через театрализованное представление они могут обсудить свои проблемы и попытаться их разрешить. Представления отражают настроения школьной молодежи, которая обеспокоена своим будущим: проблемы миграции и ее влияния на детей, рэкет в школе, нарушения прав ребенка, ранние браки, безразличие взрослых к проблемам детей и молодежи, хрупкость и важность мира на границе.
Глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо отметила, что сегодняшние дети – это завтрашние взрослые. Для поддержания мира на границе необходимо, чтобы взрослые умели "разговаривать", были открытыми и ценили мир и дружбу. "Поэтому очень важно с детства закладывать эти ценности. Театр нужен, чтобы расширять кругозор ребят, развивать критическое мышление, а форум-театры способствует анализу ситуаций и поиску всех возможных путей решения кризисных ситуаций", - говорит она.
Для создания мира и благополучия, ЮНИСЕФ инвестирует в детей, обучая их языку дружбы и сотрудничества. С этой целью в приграничных селах организованы выставки рисунков, семинары по созданию одноминутных видео и гражданской журналистике, а также фестивали дружбы с участием школьников и студентов Кыргызстана и Таджикистана.
Мероприятия являются частью программы по трансграничному сотрудничеству для достижения устойчивого мира и развития, финансируемый Фондом Миростроительства ООН и посольством Швейцарии. Программа направлена на продвижение устойчивого мира и развития в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана.

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