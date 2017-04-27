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С.Жээнбеков: "В настоящее время силы правительства страны направлены на поддержку экспортеров"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422940-ru.html

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27 апреля 2017, 15:11       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "В настоящее время силы правительства страны направлены на поддержку отечественных экспортеров", - заявил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во время обсуждения его отчета о деятельности правительства Кыргызской Республики за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Он отметил, что сейчас особое внимание уделяется на поддержку предприятий, продукция которых идет на экспорт, оказывается максимальная содействие экспортерам. Для этих целей продолжается практика по выделению долгосрочных льготных кредитов для предприятий-экспортеров.
"Если будет поддержка со стороны государства и финансовые средства, тогда и будет развитие отечественного производства. На сегодня для достижения скачка в производственной сфере наглядным примером служит успешное функционирование Российско-Кыргызского фонда развития, средствами которого пользуются многие наши предприниматели. Также рассматривается вопрос создания кыргызско-китайского фонда развития, который станет своеобразным центром финансирования наиболее интересных и перспективных проектов в республике. По данному направлению ведутся переговоры", - констатировал Глава Правительства.
Он добавил, что, несмотря на выпадения доходов в бюджете, продолжена либерализация фискального режима для развития бизнеса и улучшения конкурентоспособности предприятий в рамках ЕврАзЭС. Был отменен налог с продаж для экспортеров товаров, работ и услуг, до 1 сентября 2018 года сохраняются действующие льготы по налогу на прибыль и НДС для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих переработку сельхозпродукции (освобождение от НДС и налога на прибыль).

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