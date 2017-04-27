Бизнесмена Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничества

27 апреля 2017, 15:19 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. 26 апреля г.Доху посетила Торгово-экономическая миссия Кыргызской Республики, в рамках которой состоялся бизнес-форум с участием кыргызских и катарских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Главная цель миссии – продвижение отечественной продукции на катарский рынок и развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Государством Катар. На мероприятии выступил Вице-президент Торговой палаты Катара Мухаммед бин Ахмед бин Туар Аль-Кувари, который приветствуя организацию торговой миссии, призвал катарских предпринимателей активно сотрудничать со своими кыргызскими коллегами. Он подчеркнул, что катарский рынок открыт для продукции из Кыргызстана, а кыргызские бизнесмены могут осуществлять предпринимательскую деятельность в Катаре.

На форуме выступили Директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики А.Орозбеков, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Р.Апасова и Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Н.Ниязалиев. Они рассказали об экспортном потенциале страны, возможностях кыргызско-катарского торгово-экономического сотрудничества, а также предложили осуществление совместных проектов в различных сферах экономики.

Директор А.Орозбеков сделал всестороннюю презентацию об инвестиционных возможностях Кыргызской Республики, а крупные предприниматели продемонстрировали свои перспективные проекты. В конце мероприятия состоялась сессия в формате В2В (Business-To-Business), в ходе которой бизнесмены двух стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.