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Бизнесмена Кыргызстана и Катара обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/biznesmen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422939-ru.html

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27 апреля 2017, 15:19       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. 26 апреля г.Доху посетила Торгово-экономическая миссия Кыргызской Республики, в рамках которой состоялся бизнес-форум с участием кыргызских и катарских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.
Главная цель миссии – продвижение отечественной продукции на катарский рынок и развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Государством Катар. На мероприятии выступил Вице-президент Торговой палаты Катара Мухаммед бин Ахмед бин Туар Аль-Кувари, который приветствуя организацию торговой миссии, призвал катарских предпринимателей активно сотрудничать со своими кыргызскими коллегами. Он подчеркнул, что катарский рынок открыт для продукции из Кыргызстана, а кыргызские бизнесмены могут осуществлять предпринимательскую деятельность в Катаре.
На форуме выступили Директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики А.Орозбеков, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Р.Апасова и Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Н.Ниязалиев. Они рассказали об экспортном потенциале страны, возможностях кыргызско-катарского торгово-экономического сотрудничества, а также предложили осуществление совместных проектов в различных сферах экономики.
Директор А.Орозбеков сделал всестороннюю презентацию об инвестиционных возможностях Кыргызской Республики, а крупные предприниматели продемонстрировали свои перспективные проекты. В конце мероприятия состоялась сессия в формате В2В (Business-To-Business), в ходе которой бизнесмены двух стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

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