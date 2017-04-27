До 2026 года планируется построить и реабилитировать системы водопроводов в 657 селах и 22 городах - премьер

27 апреля 2017, 15:23 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года, на территории республики запланировано построить и реабилитировать системы водопроводов в 657 селах, 22 городах и 26 районных центрах", - сообщил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства Кыргызской Республики за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.

Глава Правительства напомнил, что в целях обеспечения питьевой водой населенных пунктов и систем водоотведения, в 2016 году Правительством была принята Стратегия развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года.

"Совместно с партнерами по развитию реализуются и на начале стадии реализации проекты, предусмотренные в Стратегии в 22 городах на сумму 177,5 млн. евро или 12,9 млрд. сомов. Так, одобрены 14 проектов в 11 городах, включая Кара-Балту, Токмок, Майли-Суу, Узген, Токтогул, Балыкчи и другие", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр также отметил, что в настоящее время, начиная с 2016 года, за счет таких доноров, как ЕБРР, ВБ, ИБР, привлечены средства в сумме 21,1 млрд. сомов и данная работа продолжается и по сей день.