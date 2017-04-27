27 апреля 2017, 15:30 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "По предварительным итогам первого квартала 2017 года рост ВВП составил 7,8%. В прошлом году в этом же периоде было падение ВВП на 6,4%", - сообщил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 апреля, во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства Кыргызской Республики за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2016 году Правительству удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране и заложить основы для достижения долгосрочных целей развития страны.

Сооронбай Жээнбеков также напомнил, что по итогам 2016 года объем ВВП сложился в сумме 458 млрд сомов, реальный рост экономики составил 3,8 % при прогнозе в 2,7%.

"Дефлятор ВВП сложился на уровне 102,5 %. Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики. Среднегодовой уровень инфляции в 2016 году составил 100,4 %, что является одним из самых низких показателей стран ЕАЭС", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава Правительства также отметил, что за 2016 год промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 205,3 млрд сомов с реальным ростом в 5,2% и валовой продукции сельского хозяйства на сумму 197,1 млрд. сомов, с ростом в 3%.