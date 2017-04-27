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Ч.Турсунбеков: "В июне будут возобновлены авиарейсы между Кыргызстаном и Ираном"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422936-ru.html

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27 апреля 2017, 14:41       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран парламентской делегации Кыргызской Республики во главе с Торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым состоялась встреча с представителями кыргызской диаспоры в г.Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Во встрече приняли участие члены парламентской делегации, депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Данияр Аттокуров, Жыргалбек Турускулов, Абдимуктар Маматов, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Иране Авазбек Абдуразаков.
На встрече Торага рассказал соотечественникам о текущей политической ситуации в Кыргызстане и отметил, что с усилением роли парламента и отдельных полномочий правительства после проведенного Референдума в 2016 году, Жогорку Кенеш на международном уровне усиливает свою деятельность в направлении укрепления международных связей, в том числе с Ираном.
"Визит парламентской делегации проходит впервые и в рамках насыщенной программы данного визита нам удалось провести переговоры по многим вопросам, которые крайне важны и выгодны обеим сторонам, в частности это меры по укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического партнерства, а также по взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере", - сообщил Торага ЖК Ч.Турсунбеков.
В ходе беседы с соотечественниками была озвучена проблема отсутствия прямого авиасообщения между двумя странами. По данному поводу Торага сообщил о том, что в июне текущего года возобновятся авиарейсы по маршруту Бишкек-Тегеран-Бишкек. Как подчеркнул Торага, взаимный обмен визитами, а также межпарламентское сотрудничество постепенно приводят к положительным результатам. "В июне месяце будут возобновлены авиарейсы между Кыргызстаном и Ираном, более того, принято решение об облегченной процедуре оформления виз", - отметил Ч.Турсунбеков и подчеркнул, что вышеуказанные изменения приведут к активизации торгово-экономических связей.
Представители диаспоры в свою очередь отметили, что открытие авиарейсов Бишкек-Тегеран-Бишкек в значительной мере облегчит поездки простых граждан и сэкономит как финансовые средства, так и время.
На встрече парламентарии отметили необходимость сплоченной работы диаспоры для решения общих проблем, в том числе в вопросах сохранения и продвижения культурных ценностей и кыргызских традиций.

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