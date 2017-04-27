Из-за ремонта теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспорта

27 апреля 2017, 14:32 Комментарии

В Бишкеке с 27 апреля закрыто дорожное движение в переулке Геологический от улицы Жукеева-Пудовкина до Элебаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осеннее-зимнем периоде 2017-2018 годов. После завершения работ по ремонту инженерных сетей МП "Бишкекасфальтсервис" планирует капитальный ремонт переулка Геологический от ул. Жукеева-Пудовкина до ул.Элебаева. Ремонтные работы завершатся в конце мая текущего года.

Напомним, с 20 февраля на участке улицы Кулатова от улицы Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) введено одностороннее движение автотранспорта.