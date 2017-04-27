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Из-за ремонта теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспорта

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422935-ru.html

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В связи с ремонтом теплосетей участок переулка Геологический будет закрыт для движения автотранспорта

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27 апреля 2017, 14:32       Комментарии

В Бишкеке с 27 апреля закрыто дорожное движение в переулке Геологический от улицы Жукеева-Пудовкина до Элебаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в рамках подготовки объектов к работе в предстоящем осеннее-зимнем периоде 2017-2018 годов. После завершения работ по ремонту инженерных сетей МП "Бишкекасфальтсервис" планирует капитальный ремонт переулка Геологический от ул. Жукеева-Пудовкина до ул.Элебаева. Ремонтные работы завершатся в конце мая текущего года.
Напомним, с 20 февраля на участке улицы Кулатова от улицы Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) введено одностороннее движение автотранспорта.

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