"Дыйкан" закрывают из-за простаивания рынка "Сары-Озон" – замдиректора

27 апреля 2017, 14:27 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Рынок "Дыйкан" хотят закрыть, потому что простаивает базар "Сары-Озон", заявил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан замдиректора рынка Талип Ташибаев.

20 апреля аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев заявил, что деятельность "Дыйкана" приостановят с 21 апреля.

Замдиректора отметил, что рынок находится вдали от жилых районов, это единственный в столице базар, который расположен в тупике и нисколько не мешает жизни местных жителей, заверил Ташибаев.

По его словам, в открытие "Сары-Озона" были вложены большие деньги, но он простаивает, вложения не окупаются.

"Тынаев заявил, что предоставит нашим торговцам места на этом базаре на льготных условиях на три первых месяца. Но люди не хотят уходить, им нужен "Дыйкан", потому что они знают, что на других рынках они так не заработают. Базар никому не мешает", - сказал Ташибаев.

Он подчеркнул, что "Сары-Озон" находится на трассе Бишкек - аэропорт "Манас". Торговцы опасаются, что дорога будет часто перекрываться из-за проезда кортежей первых лиц и это помешает деятельности рынка. К тому же там нет автостоянки и необходимых условий для развития торговли, отметил замдиректора.

Также он сказал, что не понимает обвинений Госкотехинспекции, что рынок находится в опасной близости от нефтебазы, потому что он был создан в 2008-м, а нефтебазу построили двумя годами позже.

"Аким Тынаев давит на тот факт, что базар находится в 30 метрах от нефтебазы. Это правда, но с северной стороны нефтебазы на таком же расстоянии находится много предприятий, однако властям почему-то это неинтересно", - сказал он.

По словам Ташибаева, нефтебаза открыта незаконно. Он утверждает, что Бишкекская прокуратура, рассмотрев вопрос об открытии и о месторасположении нефтебазы, поручила Госэкотехинспекции разобраться в ситуации.

"Рынок продолжает работать, хоть власти и объявили о егро закрытии. Люди не хотят уходить. Тынаев приходит к торговцам в окружении десятков милиционеров и просит их покинуть базар, но те боятся, что после первых трех "льготных" месяцев на "Сары-Озоне" условия работы станут невыносимыми", - добавил Ташибаев.

Комментируя этот вопрос, в разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан Нурдин Тынаев заявил, что не исключает того, что подаст в суд на Ташибаева по вопросу защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"В этом деле у меня единственный интерес - выполнить распоряжение мэрии о закрытии рынка, сделать из улицы Фучика магистральную трассу, избавить Ленинский район от пробок, которые образуются из-за большого скопления грузовых машин возле "Дыйкана", и привести в порядок дороги в этом районе. Возможно, подам на замдиректора в суд, время покажет", - сказал аким.

Осенью 2016 года Госэкотехинспекция провела на рынке комплексную проверку. По ее итогам было выявлено 11 нарушений и объявлено о грядущем закрытии объекта. Одна из главных причин - наличие нефтебазы на недопустимом расстоянии, всего в 30 метрах. Другая причина - финансовые разногласия с мэрией. Планируется, что торговцев переведут на другие рынки. Часть торговцев и администрация базара с этим не согласны.