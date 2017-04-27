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Если чувствуешь себя бесполезным, посмотри на... Велодорожка в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422932-ru.html

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27 апреля 2017, 14:27       Комментарии

Велодорожка по улице Токтогула - одна из немногих специальных полос для велосипедистов в Бишкеке. Она появилась летом 2015 года. Тогда после многочисленных просьб горожан из 425 миллионов сомов, выделенных из госбюджета на ремонт дорог, часть направили на разметку велодорожек.
Бишкекчанин Данияр Сандыбаев, передвигающийся по городу на велосипеде, поделился, что проехать на отведенной для велосипедистов дорожке в Бишкеке нереально, так как двухметровая полоса используется автолюбителями в качестве парковки.

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